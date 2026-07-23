ВИЗ-Сталь завершила празднование Дня металлурга семейным фестивалем

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Семейный фестиваль на озере Балтым стал кульминацией праздничных мероприятий ко Дню металлурга для сотрудников ВИЗ-Стали, ВИЗа и других уральских предприятий Группы НЛМК. Около 800 металлургов и членов их семей приняли участие в выездном празднике, прошедшем под девизом «Гордимся нашим делом».

Одним из ключевых событий фестиваля стало награждение передовиков производства. Церемонию провели генеральный директор ВИЗ-Стали Борис Паршаков и генеральный директор ВИЗа Евгений Доронин. Они поздравили заводчан и вручили лучшим из них отраслевые и региональные знаки.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

— День металлурга — это возможность поблагодарить сотрудников за профессионализм, ответственность и вклад в развитие предприятия. Для нас особенно важен семейный формат праздника, потому что он позволяет разделить этот день с близкими, которые поддерживают и вдохновляют. Именно в семьях сохраняются традиции, формируется преемственность поколений и передается уважение к профессии металлурга, — отметил Борис Паршаков.

Для гостей праздника подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. На сцене выступили вокально-инструментальный ансамбль визовских ветеранов АВИС и уральские эстрадные коллективы. Были организованы пункты питания, водные атракционы и интерактивные развлечения для детей и взрослых. Отдельным символом праздника стала фотозона «Стальные люди», посвящённая 300-летию истории Верх-Исетского завода — промышленной предтечи ВИЗ-Стали и ВИЗа.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

В рамках праздничной программы гости приняли участие в командной гонке «Гусеница», играли в дженгу и гигантский боулинг, проверяли силу удара на силомере и испытывали ловкость на аттракционе «Родео». Для детей провели мастер-классы по росписи футболок и созданию кукол, пенную дискотеку.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Выездной фестиваль на Балтыме вновь подтвердил, что предприятие объединяет сотрудников не только общей профессиональной деятельностью, но и приверженностью традициям, семейным ценностям и уважением к профессии металлурга.

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