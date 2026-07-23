В массовом ДТП под Нижним Тагилом пострадали мать и ребенок

Водитель Mercedes-Benz спровоцировала ДТП. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На 8-м километре Южного подъезда под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП. Предварительно, 22 июля около 16:30 столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

- Водитель Mercedes-Benz, следуя в сторону села Николо-Павловское, не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с попутным автомобилем Lada Largus. От удара Lada совершила наезд на Toyota RAV4, который остановился перед стоящими впереди транспортными средствами, - рассказали в ведомстве.

В результате аварии пострадали водитель Mercedes-Benz и ее 6-летняя дочь. Женщину отпустили после оказания медпомощи, а девочку госпитализировали в ДГБ №3 Нижнего Тагила.

Автоледи пояснила, что не заметила, как движущиеся впереди машины начали тормозить. В отношении нее завели два административных дела.

Отмечается, что все участники аварии являются жителями Нижнего Тагила. За рулем Lada Largus находился 54-летний мужчина, а Toyota RAV4 управлял 38-летний водитель.

Госавтоинспекция провела все необходимые процессуальные действия на месте произошедшего. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать обстоятельства и причины ДТП.