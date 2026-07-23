В Кемеровской области накрыли подпольное казино

Казино располагалось в жилой застройке Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В 10-м жилом микрорайоне города Прокопьевск Кемеровской области силовики нагрянули в подпольное казино.

Представители полиции, Росгвардии и СКР задержали на месте организатора незаконного учреждения. На объекте были оборудованы игровые столы и прочая атрибутика. Об этом сообщает портал СiбДепо.

Силовики возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору», так как организатор действовал вместе с группой сообщников, которые теперь переданы в оперативную разработку.

Все оборудование арестовано, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели для установления всех лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.