Паводок в Свердловской области идет на спад

Специалисты продолжают вести мониторинг гидрологической обстановки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области паводок пошел на спад после прекращения проливных дождей. По данным МЧС на 23 июля, за прошедшие сутки вода покинула 5 жилых домов и 63 приусадебных участка в восьми населенных пунктах региона.

- Гидрологическая обстановка на реках развивается в соответствии с прогнозом, в связи со снижением интенсивности осадков прогнозируется стабилизация паводковой обстановки с дальнейшим освобождением затопленных территорий от воды, - пояснили в пресс-службе областного ведомства.

Несмотря на положительный прогноз, работа по ликвидации последствий непогоды продолжается. Так, специалисты организовали девять лодочных переправ и четыре паромных. Свердловчан, находящихся в зоне паводка, доставляют к месту работы и обратно. Оказывается и адресная помощь: жителям подвозят продукты, воду и медикаменты.

- Продолжается обустройство насыпных дамб. В Ирбитском МО для защиты СПК «Килачевский» завезено 5940 мешков с песком, - отметили в МЧС.

К работе в зоне паводка привлечены больше 500 человек и 150 единиц техники. Специалисты продолжают вести непрерывный мониторинг ситуации на водоемах.