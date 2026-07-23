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НовостиПроисшествия23 июля 2026 4:27

В Екатеринбурге экс-главу службы автопарковок осудили за махинации

Экс-глава службы автопарковок в Екатеринбурге отделался штрафом за махинации
Никита ПРИХОДЬКО
Суд назначил мужчине штраф

Суд назначил мужчине штраф

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему директору Городской службы автопарковок Евгению Тиунову за злоупотребление полномочиями. В период с января 2022 года по апрель 2025-го он организовал нелегальную схему.

- При заключении договоров с ИП на обслуживание муниципальных автостоянок завышалась стоимость услуг. Фактические затраты исполнителя были ниже суммы договора, и образовавшуюся разницу предприниматель передавал лично Тиунову наличными, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Так, предприниматель ежемесячно передавал осужденному по 5 тысяч рублей разницы. Всего за указанный период Тиунов получил 200 тысяч. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Изначально средства предназначались на обслуживание стоянки на улице Пирогова, 3/2.

Суд признал Евгения Тиунова виновным по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и назначил ему штраф в размере 35 тысяч рублей. Незаконно полученные деньги были конфискованы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.