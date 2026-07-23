На ремонт и безопасность свердловских школ и детсадов направят 2,8 млрд рублей

Средства муниципалитеты получат из областного бюджета Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил 2,3 миллиарда рублей на капитальный ремонт детских садов и школ. Обновление планируется провести в 16 учреждениях до конца 2027 года. Половину из них отремонтируют уже в этом году.

- Так, в 2026 году работы пройдут в СОШ №2 Артемовского МО, школе №23 Волчанского МО, школе поселка Калиново, в детсаду №24 Режевского МО, детсаду №21 Серовского МО, детсаду №11 Тавдинского МО, Горбуновской школе Талицкого МО и СОШ №2 Ивделя, - рассказали в региональном департаменте информационной политики.

В течение двух лет планируется отремонтировать Артинскую школу №1, СОШ №1 в Красноуфимске, школу №2 в Каменске-Уральском, детсад в Бисертском МО, школу №10 в селе Покровском, детский сад №22 в Березовском МО, а также Зайковскую школу №1 имени Речкалова и детсад №26 в Красноуральске.

Кроме того, свердловские муниципалитеты получат еще почти 500 миллионов рублей на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях.