Прокуратура добилась ремонта лифтов в подземном переходе в центре Екатеринбурга

Прокуратура добилась ремонта неработающих лифтов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге лифты в пешеходном тоннеле на улице Вайнера, на участке от улицы Малышева до улицы Радищева, починили после вмешательства прокуратуры. Сотрудники ведомства в ходе проверки выявили, что два подъемника не работали.

- Установлено, что два лифта находились в нерабочем состоянии, длительное время их обслуживание не производилось. Прокуратура внесла руководителю МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» представление об устранении нарушений, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Кроме того, было возбуждено административное дело по части 1 статьи 9.1.1 КоАП РФ «Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов», после рассмотрения которого виновное должностное лицо привлекли к ответственности.

Так, благодаря вмешательству прокуратуры лифты были отремонтированы. Сейчас они находятся в рабочем состоянии.