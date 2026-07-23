В Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Кунарской

На участке проведут модернизацию магистральных теплосетей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на неделю закроют движение по участку улицы Кунарской, от дома №18 до дома №22. Дело в том, что специалисты будут проводить работы по модернизации магистральных теплосетей.

- Движение общественного транспорта на данном участке улично-дорожной сети отсутствует, автомобилисты смогут объехать его по близлежащим улицам: Коммунальная – Техническая – Дружининская, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Ограничение будет действовать с 18 по 25 августа. Отмечается, что на время перекрытия на участке установят соответствующие знаки и указатели. После завершения всех работ специалисты восстановят элементы благоустройства.

Екатеринбуржцев попросили с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее планировать свой маршрут с учетом всех ограничений.