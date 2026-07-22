В Первоуральске почти на 15% снизилась преступность

В Первоуральске силовики за полгода раскрыли 322 преступления Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Первоуральске прошло расширенное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за шесть месяцев текущего года. С основным докладом о результатах работы выступила представитель ОМВД России «Первоуральский» Марина Теплоухова. Об этом сообщает пресс-группа полиции Первоуральска.

- За отчетный период зарегистрировано 627 преступлений. Это на 14,9 % меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Раскрываемость преступлений составила 61,6 %. Это составляет 332 преступления. Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения снизился до 43,3 %. В прошлом году показатель был 50,9%, - рассказали в полиции Первоуральска.

Количество уличных инцидентов – 83. В большинстве своем, это эпизоды по статье 264.1 УК РФ «Повторное управление автомобилем в нетрезвом виде». Так, было 38 случаев против 27 годом ранее.

На 38,8% снизилось число преступлений, связанных с IT-технологиями. Юные первоуральцы значительно реже стали участниками криминальных историй. На 71,8% снизилась подростковая преступность. На 43,8% меньше несовершеннолетних совершали противоправные действия.