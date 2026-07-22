На Урале 15-летний школьник попал в реанимацию после гонок на питбайке

Школьник не справился с управлением и въехал в отбойник. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнесергинском районе 15-летний школьник попал в ДТП на питбайке. Авария произошла на 36-ом километре дороги Нижние Серги – Михайловск – Арти. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

Подросток ехал в направлении деревни Шарама. У него не было навыков вождения. Поэтому он не справился с управлением и въехал в отбойник.

- Юный водитель с травмой головы находится в реанимационном отделении Нижнесергинской горбольницы. Подросток был на летних каникулах у дедушки, сам является жителем Екатеринбурга, - рассказали в ведомстве.

Ребенок катался без мотошлема. На месте провели необходимые процессуальные действия. По факту аварии проводится проверка. Свердловчан просят не приобретать детям мототехнику без наличия у них водительского удостоверения и навыков вождения.