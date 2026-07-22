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НовостиПроисшествия22 июля 2026 18:10

В Ревде режим повышенной готовности продлен до 31 июля

В Ревде оперативные службы продолжат работать круглосуточно
Маргарита РАЗУМОВА
В Ревде продлили режим повышенной готовности. Фото: ГУ МЧС Свердловской области

В Ревде продлили режим повышенной готовности. Фото: ГУ МЧС Свердловской области

Власти Ревды продлили режим повышенной готовности до 31 июля 2026 года. Все оперативные службы работают круглосуточно. Обстановку с подтоплением отслеживают непрерывно. Об этом сообщает администрация муниципального округа.

- На гидротехнических сооружениях Ново-Мариинского и Ревдинского водохранилищ сброс воды уменьшен. Уровень сброса воды на Волчихинском водохранилище остается повышенным, - сказано в сообщении.

Уточняется, что подтоплены три придомовых участка на улицах Путевая и Комунны. Вода отступает с улицы Степана Разина.

Жителям напоминают о необходимости сообщать об экстренных ситуациях и угрозах подтопления в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Обращения принимаются по номеру 112.