В Ревде режим повышенной готовности продлен до 31 июля

В Ревде продлили режим повышенной готовности. Фото: ГУ МЧС Свердловской области

Власти Ревды продлили режим повышенной готовности до 31 июля 2026 года. Все оперативные службы работают круглосуточно. Обстановку с подтоплением отслеживают непрерывно. Об этом сообщает администрация муниципального округа.

- На гидротехнических сооружениях Ново-Мариинского и Ревдинского водохранилищ сброс воды уменьшен. Уровень сброса воды на Волчихинском водохранилище остается повышенным, - сказано в сообщении.

Уточняется, что подтоплены три придомовых участка на улицах Путевая и Комунны. Вода отступает с улицы Степана Разина.

Жителям напоминают о необходимости сообщать об экстренных ситуациях и угрозах подтопления в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Обращения принимаются по номеру 112.