На Урале 54 тысячи жителей запретили продавать недвижимость без владельца

Почти 54 тысячи уральцев запретили сделки с недвижимостью без личного участия Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Собственники из Свердловской области все чаще оформляют запреты на проведение сделок с недвижимостью без личного участия. Уральцы решили таким образом защитить свое жилье от мошеннических схем. Об этом сообщает управление Росреестра Свердловской области.

Запрет можно оформить через Госуслуги или в офисе Многофункционального центра МФЦ. Затем в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесут специальную отметку. Если кто-то попытается совершить сделку без личного присутствия собственника, документы просто не примут. Их вернут обратно.

- Во II квартале 2026 года поступило 53 589 заявлений о невозможности госрегистрации без личного участия собственника. Данный показатель увеличился в 5,1 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 10 320 заявления, - рассказал руководитель свердловского Росреестра Игорь Цыганаш.

Управление также советует свердловчанам вносить в ЕГРН адрес вашей электронной почты. Это можно сделать через сайт Росреестра, портал Госуслуг или Многофункциональные центры.