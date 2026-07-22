Пьяный тагильчанин разбил головой стекло следственного отдела из-за давней обиды

Суд признал мужчину невменяемым Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тагильчанин будучи пьяным разбил головой стекло в районном здании следственного отдела Следственного комитета. В суде уральца признали невменяемым из-за имеющегося психического расстройства. Поэтому мужчина избежал уголовной ответственности за вандализм. Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

- Назначена принудительная мера - лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Сам фигурант признал необходимость терапии. Он пояснил, что мотивом стали давние обиды на следователей. Он считает, что несколько лет назад ему назначили слишком суровое наказание за другое преступление, - рассказали в инстанции.

Также состояние усугубило алкогольное опьянение и психическое расстройство. Эти факторы заставили его выразить, таким образом, недовольство.

Постановление может быть обжаловано в райсуде в течение 15 суток.