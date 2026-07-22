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НовостиОбщество22 июля 2026 16:43

Двух свердловчан заставили вылечить туберкулез

Больных туберкулезом уральцев принудительно доставят в больницы
Маргарита РАЗУМОВА
Уральцев принудительно будут лечить от туберкулеза

Уральцев принудительно будут лечить от туберкулеза

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артинском районе по требованию прокуратуры двое уральцев были принудительно помещены в больницы. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Как установило надзорное ведомство, 40-летняя женщина и 47-летний мужчина были носителями социально-опасного и заразного заболевания.

- Это обусловило их опасность для себя и окружающих. Жители Артинского района сознательно уклонялись от лечения туберкулеза, - сказано в сообщении.

По итогу суд удовлетворил иск прокуратуры. Тем самым инстанция обязала принудительно госпитализировать двух человек в противотуберкулезный диспансер. Им обеспечат прохождение курса лечения. Исполнение актов будет контролировать прокуратура.