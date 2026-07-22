На Урале ветераны СВО начнут производить мебель и запустят рыболовный бизнес

Бойцам СВО и их семьям рассказали, как открыть свое дело Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале ветераны спецоперации и их семьи придумали и защитили свои бизнес-проекты. Интенсив, позволяющий создать свое дело, прошли более 20 бойцов. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Участники намерены вести проекты по производству мебели, поставкам хирургического оборудования, рыбоводству, монтажу отопительных систем. Также строительству домов, созданию городской инфраструктуры. Участники во время интенсива познакомились с необходимыми инструментами и сервисами, - генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Программу проводят с 2025 года. За это время ее прошли более 1000 ветеранов и членов их семей. К обучению присоединились 50 регионов России.