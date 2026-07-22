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НовостиОбщество22 июля 2026 16:29

На Урале ветераны СВО начнут производить мебель и запустят рыболовный бизнес

Уральские ветераны займутся своими бизнес-проектами
Маргарита РАЗУМОВА
Бойцам СВО и их семьям рассказали, как открыть свое дело

Бойцам СВО и их семьям рассказали, как открыть свое дело

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале ветераны спецоперации и их семьи придумали и защитили свои бизнес-проекты. Интенсив, позволяющий создать свое дело, прошли более 20 бойцов. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Участники намерены вести проекты по производству мебели, поставкам хирургического оборудования, рыбоводству, монтажу отопительных систем. Также строительству домов, созданию городской инфраструктуры. Участники во время интенсива познакомились с необходимыми инструментами и сервисами, - генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Программу проводят с 2025 года. За это время ее прошли более 1000 ветеранов и членов их семей. К обучению присоединились 50 регионов России.