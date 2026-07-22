Свердловчане стали чаще обращаться к психиатрам на фоне стресса

В Свердловской области растет число обращений к психиатрам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области увеличилось число обращений к врачам – психиатрам. О статистике в ходе пресс-конференции рассказал главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Свердловской области Олег Сердюк.

- Заболеваемость психическими расстройствами, также как и неврологическими находится примерно на одном уровне. Мы отмечаем постепенное увеличение числа лиц, находящихся под наблюдением. Речь идет о группе непсихотических расстройств, связанных с реакцией организма на стресс, - говорит Олег Сердюк.

Также специалисты добавил, что уральцы нередко испытывают повышенную информационную нагрузку. Это связано с тем, что у них меняются цифровые привычки, и они стали чаще читать новостные ленты.