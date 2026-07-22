Власти Туринского района обсуждают введение режима ЧС после паводка

Власти готовятся ввести режим ЧС. Фото: соцсети главы Туринска Владимира Моисеева

Мэрия Туринска обратится к губернатору Свердловской области Денису Паслеру. Причиной стала гибель урожая из-за паводковой ситуации. Об этом на своей странице рассказал глава Туринска Владимир Моисеев.

- В мэрию обратились руководители сельхозпредприятий округа. Они рассказали о гибели посевов: причина - переувлажнение почвы из за проливных дождей и высокий уровень воды в водоемах, - сообщает Владимир Моисеев. - Вопрос рассмотрели на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Принято решение создать межведомственную рабочую группу.

Будет проведено обследование посевов. В том числе зафиксируют масштаб повреждений и оценят ущерб. Градоначальник отметил, что предварительно размер ущерба превышает 18, 81 миллиона рублей.