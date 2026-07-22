В Нижнем Тагиле открылось паллиативное отделение для детей за 45 млн

В Нижнем Тагиле власти открывали новое отделение для детей с паллиативным статусом. Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле 22 июля открыли отделение для детей с паллиативным статусом. Об этом информирует свердловский Минздрав.

Оно создано на базе Детской горбольницы Нижнего Тагила и рассчитано на 10 мест. В отделение было вложено более 45 миллионов рублей из регионального бюджета.

- У 183 юных пациентов Горнозаводского округа паллиативный статус. Это дети с серьезными заболеваниями врожденными, генетическими. Основная задача паллиативного отделения - облегчение их состояния. Раньше родители либо сами справлялись с этой ситуацией при поддержке докторов. Также ездили в Детский хоспис в Екатеринбурге, - рассказала замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Детская горбольница была возведена еще в 1966 году. Здание начали капитально ремонтировать в 2024 году. Ремонтировали приемный покой, неврологическое и физиотерапевтическое отделение. Реконструкция позволила создать новое паллиативное детское отделение.

Специализированные койко-места есть в педиатрических отделениях больниц Серова, Асбеста, а также Первоуральска.