Пес Нейтон - дружелюбный и ласковый Фото: читатель «КП».

В Свердловской области вновь ищут владельцев для пса по кличке Нейтон. «КП-Екатеринбург» ранее рассказывала историю спасения питомца, который жил в поселке Бисерть на цепи и получил ранения лап. У него были рубленые раны. Животное у хозяев изымали волонтеры и полицейские. Ветеринары приложили серьезные усилия, чтобы пес избежал ампутации лап. В декабре 2025 года псу дали кличку Нейтон и пристроили в семью в Екатеринбурге.

Однако теперь пес Нейтон вновь попал к местным зоозащитникам.

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- Прежние владельцы признались, что им стало тяжело ухаживать за Нейтоном. Мы узнали о ситуации, решили помочь с пристроем. Сам же пес остается активным, он довольно дружелюбный. По возможности хотели бы, чтобы он жил в частном доме. Это облегчит выгул, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Анна.

Зоозащитники желают найти добросовестных, ответственных владельцев для Нейтона. У пса сохранились несколько пальцев на лапах. Ходить он способен самостоятельно.

Если вы желаете стать новым хозяином для Нейтона, обратитесь в редакцию «КП-Екатеринбург» за контактами.

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