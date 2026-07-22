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НовостиОбщество22 июля 2026 13:37

В Свердловской области продают завод, принадлежавший Малику Гайсину

На Урале выставили на продажу акции завода, принадлежавшего Малику Гайсину
Маргарита РАЗУМОВА
Ранее предприятие было одним из активов уральского бизнесмена Малика Гайсина

Ранее предприятие было одним из активов уральского бизнесмена Малика Гайсина

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области выставили на торги пакет акций АО «Красногвардейского кранового завода». Их размер составляет 49, 99% уставного капитала. Соответствующий лот появился на федеральной электронной торговой площадке.

Начальная цена актива около 64,7 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 21 по 27 июля. Торги запланированы на 29 июля.

Завод расположен в Артемовском муниципальном округе. Он выпускает грузоподъемные машины, краны, а также прочую подъемную технику.

Это предприятие было одним из активов свердловского бизнесмена Малика Гайсина. По иску Генпрокуратуры в 2023 году завод обратили в доход государства.

Напомним, что Малик Гайсин в апреле 2026 года получил 14 лет колонии. Его обвинили в растрате 385 миллионов рублей.