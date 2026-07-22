В Свердловской области продают завод, принадлежавший Малику Гайсину

Ранее предприятие было одним из активов уральского бизнесмена Малика Гайсина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области выставили на торги пакет акций АО «Красногвардейского кранового завода». Их размер составляет 49, 99% уставного капитала. Соответствующий лот появился на федеральной электронной торговой площадке.

Начальная цена актива около 64,7 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 21 по 27 июля. Торги запланированы на 29 июля.

Завод расположен в Артемовском муниципальном округе. Он выпускает грузоподъемные машины, краны, а также прочую подъемную технику.

Это предприятие было одним из активов свердловского бизнесмена Малика Гайсина. По иску Генпрокуратуры в 2023 году завод обратили в доход государства.

Напомним, что Малик Гайсин в апреле 2026 года получил 14 лет колонии. Его обвинили в растрате 385 миллионов рублей.