На Урале девушка решила отдать долг знакомой наркотиками

Материалы уголовного дела передали в суд Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Серове 25-летняя девушка отдала долг знакомой в пять тысяч рублей. Однако вместо денег вручила ей запрещенные вещества. Так женщины были схвачены силовиками. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО.

Как сообщает ведомство, свердловчанка сбывала наркотики в Серове. Ранее у своей 44-летней знакомой она брала деньги в долг.

- Сбытчица знала, что ее знакомая хочет попробовать наркотики. Старшую из задержанных такое предложение не напугало. После этого девушки назначили встречу недалеко от железнодорожной станции для передачи запрещенного вещества, где их и задержали правоохранители, - сказано в сообщении.

Ранее у молодой свердловчанки уже были проблемы с законом. Она судима за кражи в 2023 и 2026 годах. Также становилась фигуранткой дела о причинении легкого вреда здоровью человека. Девушку привлекали к административной ответственности за употребление наркотиков.

Во время задержания у каждой свердловчанки силовики нашли два свертка с порошком. Экспертиза показала, что это был синтетический наркотик массой 9, 716 граммов.

На 44-летнюю женщину уголовное завели дело по части 2 статьи «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Материалы передали в Серовский райсуд.