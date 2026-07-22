55% екатеринбуржцев хотели бы улучшить свое рабочее место

Среди недовольных текущим рабочим местом большинство отмечают, что им не хватает свежего воздуха и вентиляции Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики сети сервисных офисов SOK выяснили*, что меньше половины опрошенных (40%) жителей Екатеринбурга довольны оснащением и функциональностью своего рабочего места. Еще 55% уверены, что их рабочее пространство нуждается в улучшении.

Среди недовольных текущим рабочим местом большинство отмечают, что им не хватает свежего воздуха и вентиляции (45%), удобных кресел (37%), личного пространства (32%) и мест для тишины (27%). Перечисленные параметры для большинства респондентов становятся критически важными, поскольку только 19% офисных сотрудников проводит на рабочем месте меньше 6 часов, 45% – 6-8 часов, а 36% – более 8 часов ежедневно.

Абсолютное большинство респондентов убеждены, что именно работодатель должен обустраивать рабочее место для сотрудника – такой вариант ответа выбрали 82% опрошенных. Еще 12% рассматривают возможность организации рабочего пространства по софинансированию, а 6% готовы полностью самостоятельно закрыть вопрос с оснащением персонального рабочего места. Среди тех, кто готов вложиться в комфорт на работе, 17% потратили бы до 10 тысяч рублей, 30% – 10-30 тысяч рублей, 28% – 30-50 тысяч рублей, а 25% – более 50 тысяч рублей.

Работающие екатеринбуржцы рассказали, на какие улучшения потратили бы деньги. Четверть выбрали кресло (30%), 15% вложили бы средства в вентиляцию, 20% – в сильный компьютер или ноутбук, 8% – в освещение, 6% – в стол, а 10% хотели бы дополнительный монитор. Лишь 7% готовы выделить деньги на ремонт или создание зоны отдыха, а 4% – на организацию переговорной комнаты.

*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1123 офисных работников (линейных сотрудников и руководителей) из 16 крупных городов России с населением свыше 1 млн чел.

** Вопрос предполагал множественный выбор