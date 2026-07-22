Молодые уральцы, мечтающие о госслужбе, смогут пройти стажировку

Молодежь сможет пройти стажировку. Фото: Информационный портал Свердловской области

Жители Среднего Урала смогут принять участие в федеральном этапе Всероссийской программы сопровождения молодых госслужащих. Молодым специалистам дадут возможность стажироваться в органах госвласти. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

Участники смогут зарегистрироваться на федеральный этап до 31 июля на сайте «Молодежь России».

- Мы ставим перед собой задачу — помочь молодым людям ознакомиться с работой ведомств изнутри, предложить решения актуальных задач, получить практический опыт и возможность трудоустройства, – говорит руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Участникам предстоит проходить двухнедельную стажировку в федеральных ведомствах Москвы. Проезд и проживание берет на себя принимающая сторона.

Подавать заявку могут граждане России старше 18 лет. Студенты четвертого курса бакалавриата и специалитета. В том числе государственные и муниципальные служащие, работники подведомственных организаций. Сотрудники территориальных органов власти.

Открытие программы состоится 2 октября. Участников ждут мастер-классы, выступления. Затем, им предстоит сама стажировка. Итоги будут подводить 16 октября. По итогам этапа создадут рейтинг 50 лучших стажеров, которых будут рекомендовать к трудоустройству. К тому же, для них разработают карьерную траекторию.