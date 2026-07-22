Екатеринбурженку с допуском к гостайне оштрафовали за попытку покинуть страну

Суд назначил екатеринбурженке штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд вынес приговор женщине за попытку улететь из России. Дело в том, что она много лет работала на одном из местных оборонных предприятий и имела допуск к гостайне со степенью «совершенно секретно».

- В феврале 2025 года, перед увольнением, в соответствии с Инструкцией № 3-1 по обеспечению режима секретности, специальная комиссия вынесла заключение об ограничении ее права на выезд из России сроком на 5 лет – до 29 января 2030 года, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Однако уже в сентябре 2025 года екатеринбурженка, находясь на отдыхе в Сочи, решила поехать в Абхазию.

При попытке пересечь границу она показала паспорт сотрудникам пограничного управления ФСБ и получила отказ в выезде. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 283.2 УК РФ – «Покушение на выезд из РФ гражданина, допущенного к гостайне, право которого на выезд заведомо для него ограничено».

Свою вину екатеринбурженка полностью признала и раскаялась. При вынесении наказания суд учел возраст и состояние здоровье женщины, а также те факты, что она ухаживает за больным родственником и активно занимается благотворительностью. В результате ее оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.