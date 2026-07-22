В Тюменском округе ввели режим повышенной готовности из-за подъема воды в Туре

Локальные подтопления уже зафиксированы в нескольких населённых пунктах. Фото: МЧС России

В Тюменском муниципальном округе ввели режим повышенной готовности. Причина — паводкоопасная ситуация из-за устойчивого роста уровня воды в реке Тура, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина.

По данным на утро 22 июля, уровень воды в Туре достиг 787 сантиметров, пишет ИА «Тюменская линия». За сутки он поднялся на 25 сантиметров. Локальные подтопления уже зафиксированы в нескольких населённых пунктах. Гидрологи прогнозируют дальнейший рост уровня воды.

Причиной стали затяжные дожди в Тюменской и Свердловской областях, переувлажнение почвы и дополнительный приток воды, пояснили в Тюменском гидрометцентре.

Администрация с 22 июля организовала постоянный мониторинг обстановки и проверку готовности сил и средств. Особое внимание уделят территориям, наиболее подверженным риску: Речкина, Коняшина, Кулаково, Луговое, Молчанова, Салаирка, Яр, Ембаево, Каскара, Мальково, Чикча и другим.

- Поручила руководителям территориальных управлений обеспечить непрерывное наблюдение за уровнем воды, контролировать состояние гидротехнических сооружений и объектов, представляющих потенциальную экологическую опасность, - заявила Ольга Зимина.

Жителей будут информировать через соцсети, мессенджеры и посредством подворовых обходов.