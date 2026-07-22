На Среднем Урале от присасывания клещей пострадали 17,4 тысячи человек

В лабораториях исследовали 15,7 тысячи клещей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала сезона от присасывания клещей пострадали уже порядка 17,4 тысячи человек. Согласно данным Роспотребнадзора, это в 1,6 раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года и среднемноголетнего уровня.

- В лабораториях исследовано 15,7 тысячи особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,4% проб, лайм-боррелиоза – в 47,7%, моноцитарного эрлихиоза – в 3,7% проб и гранулоцитарного анаплазмоза – в 1,4% проб, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего пострадавшие выявлены в 68 муниципалитетах. Большую часть из них зарегистрировали в Ивдельском, Алапаевском, Пышминском, Ирбитском, Рефтинском, Тавдинском, Серовском и других района региона.

На текущий момент с подозрением на клещевой боррелиоз были госпитализированы 226 свердловчан, а с подозрением на клещевой энцефалит – 114 человек. От последнего с начала года впервые привились больше 135 тысяч жителей. Еще почти 282 тысячи уральцев вакцинировались повторно.