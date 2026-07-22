Свердловские врачи спасли жителя Карелии, у которого случился инсульт в автобусе

Операция не только спасла мужчине жизнь, но и помогла быстро восстановиться. Фото: Минздрав Свердловской области

В Екатеринбурге врачи ГКБ №40 спасли жизнь 67-летнему жителю Карелии Валерию Волковичу, который путешествует по Уралу. В автобусе, следующем из Челябинска в уральскую столицу, у мужчины случился ишемический инсульт. Водитель вызвал скорую помощь. Спустя 40 минут Валерий Волкович поступил в приемное отделение.

- Сгусток крови перекрыл просвет средней мозговой артерии, вызвав ишемический инсульт. Вся левая сторона тела была полностью парализована, речь отсутствовала. Мы за 20 минут восстановили кровообращение, удалив в ходе операции тромб из просвета артерии специальным инструментом, - рассказал эндоваскулярный хирург больницы Илья Улицкий.

Благодаря операции мужчина смог быстро восстановить двигательные и речевые функции. Две недели Валерий Волкович провел в неврологическом отделении, где стремительно пошел на поправку. Затем он поехал домой.

- Почти 42 года я живу в Карелии, а родился и вырос на Южном Урале. Приехал на 50-летний юбилей школьного выпуска в родное село Еманжелинка. Возвращаясь домой через Екатеринбург, почувствовал резкую боль в голове, затем плохо помню подробности, - рассказал мужчина.

Отмечается, что операция стала для врачей ГКБ №40 юбилейной. Так, с 2015 года они провели уже 500 тромбоэкстракций.