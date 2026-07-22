В Екатеринбурге может появиться новый студенческий кампус

Денис Паслер встретился с Алексеем Комиссаровым. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Академическом районе Екатеринбурга могут построить студенческий кампус Уральского института управления – филиала РАНХиГС. Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил соответствующую перспективу с ректором академии при президенте РФ Алексеем Комиссаровым.

- Перспективной площадкой для создания кампуса вуза может стать Академический район. Денис Паслер отметил: такой масштабный проект возможно реализовать только в сотрудничестве с федеральными властями, пока задача вуза – проработать смысловое наполнение объекта, - рассказали в региональном департаменте информационной политики.

По итогам встречи Денис Паслер и Алексей Комиссаров подписали бессрочное соглашение о развитии кадрового потенциала региона, работе с молодежью, а также реализации программ дополнительного профобразования и реабилитации участников СВО.

Отмечается, что всего на текущий момент в Уральском институте управления обучаются больше 2,4 тысячи студентов.