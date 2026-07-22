В Новоуральске мать отсудила компенсацию за гибель дочери при пожаре в больнице

Суд встал на сторону женщины и взыскал с больницы компенсацию Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Новоуральска отсудила у больницы компенсацию за гибель дочери. Трагедия произошла в январе 2024 года. В одном из отделений медучреждения произошел пожар. В результате возгорания дочь женщины скончалась от отравления продуктами горения.

- По результатам проверки установлены нарушения требований пожарной безопасности, такие как неисправность автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с зажигалкой, которая имелась у одного из пациентов.

Мать погибшей обратилась в суд с требованием взыскать с больницы компенсацию морального вреда. Однако представители медучреждения платить не хотели, заявив, что при возгорании сотрудники своевременно сообщили о ЧП в пожарную часть и приняли меры по эвакуации людей.

В дело вмешался прокурор. Он дал заключение о том, что требования женщины необходимо удовлетворить. Суд согласился с позицией ведомства и встал на сторону матери погибшей. Так, с больницы взыскали 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.