Свердловская область готовится к выборам

В Свердловской области стартовала подготовка к сентябрьским выборам. Фото: Избирком Свердловской области

Общественная палата и Избирком Свердловской области подписали соглашение о подготовке к выборам

В Свердловской области началась подготовка к выборам. Общественная палата Свердловской области договорилась о взаимодействии со свердловским Избиркомом.

Планируется заключить соглашения с городскими общественными палатами, представителями партий, профсоюзов и других организаций.

- Суть подписания - сотрудничество в сложном и важном процессе. Подготовка наблюдателей, общественный контроль за ходом голосования. Это визуальное наблюдение, а также создание центра видеонаблюдения, - объяснил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Свердловчанам предстоит избирать депутатов Государственной думы, ЗакСо Свердловской области, а также местных дум. Выборы будут длиться с 18 по 20 сентября.