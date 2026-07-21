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НовостиОбщество21 июля 2026 17:20

Экс-директор департамента образования Екатеринбурга назначена на новый пост

Инна Гумбатова возглавила Институт развития образования Свердловской области
Маргарита РАЗУМОВА
Инна Гумбатова стала исполняющей обязанности ректора Института развития образования региона

Инна Гумбатова стала исполняющей обязанности ректора Института развития образования региона

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Экс-директор Департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова стала исполняющей обязанности ректора Института развития образования региона. Информация об этом содержится на сайте учреждения в разделе «Руководство».

Ранее пост ректора занимала Светлана Тренихина. Она перешла на должность министра образования Свердловской области.

Инна Гумбатова ушла с поста главы Департамента образования Екатеринбурга в феврале 2026 года. Она работала с лета 2024 года. Ранее занимала пост директора школы № 215. Инна Гумбатова также была сотрудником министерства образования и молодежной политики региона.