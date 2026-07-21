Экс-директор департамента образования Екатеринбурга назначена на новый пост

Инна Гумбатова стала исполняющей обязанности ректора Института развития образования региона Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Экс-директор Департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова стала исполняющей обязанности ректора Института развития образования региона. Информация об этом содержится на сайте учреждения в разделе «Руководство».

Ранее пост ректора занимала Светлана Тренихина. Она перешла на должность министра образования Свердловской области.

Инна Гумбатова ушла с поста главы Департамента образования Екатеринбурга в феврале 2026 года. Она работала с лета 2024 года. Ранее занимала пост директора школы № 215. Инна Гумбатова также была сотрудником министерства образования и молодежной политики региона.