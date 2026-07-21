Суд вновь займется делом пилота «Уральских авиалиний», посадившего борт в поле

Кассационный суд рассмотрит дело пилота Сергея Белова Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит представление по делу пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего борт в поле. Заседание назначено на 13 августа. Генпрокуратура России оспаривает решение вернуть материалы прокурору для устранения недостатков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Повторно рассмотреть дело решили после того, как Верховный суд РФ перенаправил жалобу заместителя генпрокурора Игоря Ткачева в кассацию.

В инстанции отказались принимать представление. Однако этот отказ был обжалован. Следком России настаивает на полном расследовании.

Напомним, что борт «Уральских авиалиний» летевший из Сочи в Омск экстренно посадили 12 сентября 2023 года. В самолете был 161 пассажир и шесть членов экипажа. Командир воздушного судна Сергей Белов и его помощник Эдуард Семенов приняли решение посадить борт в Новосибирской области в пшеничном поле. По итогу жизни пассажиров были спасены. Далее следственные органы начали разбираться в обстоятельствах и завели уголовное дело.