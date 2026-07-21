Президентский фонд поддержит проекты на молодежном фестивале в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в рамках молодежного фестиваля реализуют проекты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президентский фонд культурных инициатив отобрал проекты, которые проведут в Екатеринбурге. Так, 25 проектов из шести российских регионов и шесть инициатив уральцев получили одобрение. Их проведут с 1 августа по 30 сентября 2026 года в рамках Международного фестиваля молодежи. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Уточняется, что на поддержку проектов выделено 500 миллионов рублей.

- В числе победителей специальный проект фестиваля «Уральская ночь музыки» Ural Music Night. Поддержку получат свердловские проекты: «Лаборатория видеопроекций», «Бажовские самоцветы», «Модный показ». «Почтенная публика, не жалейте рублика!»: сила уличного театра». Также «Музыкальный форум Акколада Интер-Консорт», - сказано в сообщении.

Также в числе победителей командные соревнования ArtMasters Open. Проект объединит финалистов чемпионата и иностранных участников. Это позволит создавать медиапродукты.

На поддержку также может рассчитывать гастрофестиваль, в котором примут участие более 60 поваров из России и зарубежья.