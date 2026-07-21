Свердловчане за полгода передали на СВО больше 800 охотничьих ружей

В зону СВО передали больше 800 охотничьих ружей Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Росгвардии по Свердловской области подвело итоги за первое полугодие 2026 года. Так, в рамках работы по добровольной передаче оружия на СВО отправили больше 800 охотничьих ружей 12-го калибра.

- Всего же за время действия изменений в законодательстве на фронт отправлено свыше 2,4 тысяч единиц гражданского оружия, в том числе обращенного в собственность РФ и подлежащего уничтожению – более 1,6 тысяч единиц, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности, по данным Росгвардии, 74,5 тысячи жителей региона имеют в пользовании около 150 тысяч единиц гражданского оружия.

С начала текущего года на владельцев было составлено свыше 600 административных протоколов за нарушение сроков перерегистрации оружия, и еще около 30 – за нарушение правил хранения. Так, за полгода у нарушителей изъяли больше 1,9 тысячи единиц оружия.