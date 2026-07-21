Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2026 9:16

Фастфуд и перекусы в офисе грозят диабетом и паразитами

Врач-диетолог предупредила об опасности офисных перекусов для здоровья
Евгений БУЛГАРИН
Еда, купленная на бегу и содержащая много жира и специй, вызывает изжогу, вздутие и другие расстройства ЖКТ

Еда, купленная на бегу и содержащая много жира и специй, вызывает изжогу, вздутие и другие расстройства ЖКТ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Офисные перекусы фастфудом или некачественной едой могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила врач-диетолог Дарья Русакова. Среди возможных последствий — ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже паразитарные инфекции.

По словам эксперта, еда, купленная на бегу и содержащая много жира и специй, вызывает изжогу, вздутие и другие расстройства ЖКТ. А регулярное употребление чипсов, печенья и фастфуда ведёт к набору веса, проблемам с печенью и почками.

- Самый опасный прием пищи – это употребление плохо обработанного, плохо приготовленного низкокачественного мяса или рыбы. Есть риск подцепить различные паразитарные инфекции и хроническое воспаление, - говорит Русакова.

Кроме того, нерегулярное питание и обилие консервантов нарушают микрофлору кишечника, провоцируют гастрит и язву.

Замена полноценных обедов пустыми калориями без белка и витаминов ослабляет иммунитет и ухудшает состояние кожи, волос и костей.