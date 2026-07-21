Поселок Верх-Нейвинский затопило после сброса воды с плотины

После сброса воды в Верх-Нейвинском МО затопило 320 приусадебных участков. Фото: соцсети главы Новоуральского ГО Вячеслава Тюменцева

В Свердловской области затопило поселок Верх-Нейвинский, который находится в зоне сброса воды на плотине УЭХК в Новоуральском ГО. На текущий момент объем сброса был увеличен до 21 кубометра. Об этом рассказал глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев.

- Ситуация остается под контролем. Налажено межмуниципальное взаимодействие администраций Новоуральска и поселка Верх-Нейвинского. Основная задача сейчас – сохранить инфраструктуру поселка, автомобильную дорогу, - написал градоначальник в своих соцсетях.

Согласно данным МЧС на 21 июля, в Верх-Нейвинском МО затопило 320 приусадебных участков. Однако сброс воды с плотины УЭХК сейчас продолжается. В администрации Новоуральска заявили, что это необходимая мера для предотвращения переполнения водохранилища.

Уровень воды в Верх-Нейвинском пруду, по словам Вячеслава Тюменцева, остается неизменным.