Жители Екатеринбурга забирают деньги из банков и скупают квартиры

Уральцы скупают жилье, не дожидаясь снижения ключевой ставки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На рынке недвижимости Екатеринбурга зафиксирован тектонический сдвиг в поведении покупателей. Традиционная модель накопления, при которой горожане годами держали сбережения на банковских депозитах ради высоких процентов, уходит в прошлое. По словам партнера федеральной компании «Этажи» Алины Янчук, средства с банковских счетов стремительно перетекают в квадратные метры. Об этом сообщает ЕАН.

Эксперты наблюдают формирование устойчивого тренда: жители уральской столицы теряют веру в банковские инструменты как способ сохранения капитала.

- Люди все меньше верят в возможность сохранения денежных средств с помощью вкладов и поэтому переводят в наличку, чтобы приобрести недвижимость, — отмечает Алина Янчук.

Этот процесс сопровождается резким изменением структуры сделок. Если раньше типичным сценарием была продажа старой квартиры с последующим хранением денег на счете (в ожидании лучшего варианта или падения цен), то сейчас доминирует альтернативная схема. Продавцы категорически отказываются уходить в «кэш». Любой выходящий на рынок собственник сразу ищет встречный вариант, чтобы капитал постоянно находился внутри реального актива, защищенного от инфляции.

ВЫГОДНО ЛИ ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ ЛЕТОМ

Раньше сезонность диктовала свои правила. Летние месяцы традиционно считались периодом затишья: семьи уезжали в отпуска, а инвесторы предпочитали держать вклады до осени, рассчитывая, что накопленные проценты перекроют возможный рост стоимости жилья. В 2026 году ситуация кардинально изменилась:

Активность на рынке не падает даже в июле. Спрос остается стабильно высоким, подогреваемый страхом обесценивания рубля. Существенную долю сделок занимают именно расчеты физическими деньгами. Это говорит о том, что люди физически снимают крупные суммы со счетов для закрытия сделок купли-продажи. В моменте у экспертов рынка находится несколько активных запросов по выводу крупных сумм («под подбор»), что свидетельствует о готовности покупателей платить здесь и сейчас, не дожидаясь снижения ключевой ставки ЦБ или изменения ипотечных программ.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА: НОВОСТИ

Тренд объясняется несколькими факторами макроэкономического уровня:

Ожидание снижения ставок: После длительного периода жесткой денежно-кредитной политики Банка России цикл повышения ключевой ставки завершен. Инвесторы понимают, что доходность депозитов достигла пика и скоро пойдет вниз. Фиксировать прибыль становится выгоднее через покупку физического актива.

Инфляционные ожидания: Несмотря на официальную статистику, потребительские цены продолжают расти. Недвижимость воспринимается населением как более надежный щит против инфляции, чем обещания банкиров.

Психологический фактор: Накопление критической массы новостей о возможной заморозке активов или ограничениях на снятие валюты заставляет граждан предпочесть осязаемое имущество цифровым цифрам в приложении банка.

Для строительного сектора Екатеринбурга это означает сохранение высокого спроса даже без агрессивного субсидирования ипотеки. Рынок переходит в фазу, где главными игроками выступают покупатели с живыми деньгами, готовые диктовать условия продавцам вторичного жилья.