Жители Екатеринбурга забирают деньги из банков и скупают квартиры

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На рынке недвижимости Екатеринбурга зафиксирован тектонический сдвиг в поведении покупателей. Традиционная модель накопления, при которой горожане годами держали сбережения на банковских депозитах ради высоких процентов, уходит в прошлое. По словам партнера федеральной компании «Этажи» Алины Янчук, средства с банковских счетов стремительно перетекают в квадратные метры. Об этом сообщает ЕАН.
Эксперты наблюдают формирование устойчивого тренда: жители уральской столицы теряют веру в банковские инструменты как способ сохранения капитала.
- Люди все меньше верят в возможность сохранения денежных средств с помощью вкладов и поэтому переводят в наличку, чтобы приобрести недвижимость, — отмечает Алина Янчук.
Этот процесс сопровождается резким изменением структуры сделок. Если раньше типичным сценарием была продажа старой квартиры с последующим хранением денег на счете (в ожидании лучшего варианта или падения цен), то сейчас доминирует альтернативная схема. Продавцы категорически отказываются уходить в «кэш». Любой выходящий на рынок собственник сразу ищет встречный вариант, чтобы капитал постоянно находился внутри реального актива, защищенного от инфляции.
Раньше сезонность диктовала свои правила. Летние месяцы традиционно считались периодом затишья: семьи уезжали в отпуска, а инвесторы предпочитали держать вклады до осени, рассчитывая, что накопленные проценты перекроют возможный рост стоимости жилья. В 2026 году ситуация кардинально изменилась:
Активность на рынке не падает даже в июле. Спрос остается стабильно высоким, подогреваемый страхом обесценивания рубля. Существенную долю сделок занимают именно расчеты физическими деньгами. Это говорит о том, что люди физически снимают крупные суммы со счетов для закрытия сделок купли-продажи. В моменте у экспертов рынка находится несколько активных запросов по выводу крупных сумм («под подбор»), что свидетельствует о готовности покупателей платить здесь и сейчас, не дожидаясь снижения ключевой ставки ЦБ или изменения ипотечных программ.
Тренд объясняется несколькими факторами макроэкономического уровня:
Ожидание снижения ставок: После длительного периода жесткой денежно-кредитной политики Банка России цикл повышения ключевой ставки завершен. Инвесторы понимают, что доходность депозитов достигла пика и скоро пойдет вниз. Фиксировать прибыль становится выгоднее через покупку физического актива.
Инфляционные ожидания: Несмотря на официальную статистику, потребительские цены продолжают расти. Недвижимость воспринимается населением как более надежный щит против инфляции, чем обещания банкиров.
Психологический фактор: Накопление критической массы новостей о возможной заморозке активов или ограничениях на снятие валюты заставляет граждан предпочесть осязаемое имущество цифровым цифрам в приложении банка.
Для строительного сектора Екатеринбурга это означает сохранение высокого спроса даже без агрессивного субсидирования ипотеки. Рынок переходит в фазу, где главными игроками выступают покупатели с живыми деньгами, готовые диктовать условия продавцам вторичного жилья.