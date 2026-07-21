Свердловская область ворвалась в топ-15 регионов по жилищному кредитованию

Доля просроченной задолженности держится на критически низком уровне — всего 0,93% Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область демонстрирует уверенный рост на рынке недвижимости, закрепив за собой статус одного из самых активных ипотечных центров страны. За год регион поднялся на 13-е место в федеральном рейтинге по объему выдачи жилищных займов, оставив позади многие субъекты с традиционно высоким уровнем жизни.

Согласно представленным данным, как пишет «ФедералПресс», интенсивность спроса на жилье в регионе достигла высоких показателей:

Плотность выдач: С июня 2025 по июнь 2026 года было оформлено 19,4 кредита на тысячу жителей. Это свидетельствует о том, что практически каждая среднестатистическая семья или потенциальный инвестор в области воспользовался банковскими продуктами.

Динамика роста: В январе – мае 2026 года объем жилищного кредитования вырос почти на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний чек: Сумма займа составила 3,82 миллиона рублей. Этот показатель говорит о том, что заемщики ориентируются либо на просторное вторичное жилье, либо на двух- и трехкомнатные квартиры в новостройках комфорт-класса.

Качество портфеля: Доля просроченной задолженности держится на критически низком уровне — всего 0,93%. Это указывает на финансовую устойчивость уральских заемщиков и их высокую платежную дисциплину.

На фоне общероссийского бума Свердловская область выглядит крепким «середняком» с высокой деловой активностью. Безусловными лидерами по числу кредитов на душу населения стали регионы Севера и Сибири, где действуют повышенные коэффициенты зарплат и активно строятся новые города:

Тува (26,6 на тыс. жителей);

ЯНАО (25,9);

Якутия (24,9).

Меньше всего ипотека востребована в республиках Северного Кавказа, где сильны традиции совместного проживания нескольких поколений семей и накопления средств без участия банков: Ингушетия (3,4), Дагестан (3,6) и Чечня (5,8).