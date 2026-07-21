Свердловский Роспотребнадзор продезинфицировал 500 домов в зоне паводка

Специалисты Роспотребнадзора дезинфицируют территории в зоне паводка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с понедельника 20 июля стартовали работы по дезинфекции территорий, пострадавших от паводка. Так, специалисты Роспотребнадзора обработали уже порядка 500 жилых домов.

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» приступил к проведению дезинфекции объектов. По состоянию на 20 июля, обработаны 500 жилых домов, 264 частные скважины, 471 выгребная яма. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, специалисты организовали вакцинацию населения от гепатита А. Это делается для того, чтобы предотвратить распространение инфекций. Так, в зоне паводка привились уже больше 3 тысяч свердловчан.

Напомним, что данная работа выполняется по поручению губернатора региона Дениса Паслера.