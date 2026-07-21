Кубок мира по бильярдному спорту стартовал в Екатеринбурге

Международный турнир собрал около 200 спортсменов. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге стартовал Кубок мира по бильярдному спорту. Соревнования собрали в уральской столице около 200 спортсменов из 12 стран мира, включая Беларусь, Казахстан, Египет, Аргентину, Индонезию, Индию и другие. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Участники соревнуются в дисциплинах «Комбинированная пирамида» среди мужчин и «Свободная пирамида» среди женщин. Сетка основного турнира определится 22 июля по итогам квалификационных игр. В нее войдут 64 мужчины и 32 женщины. Матчи финального этапа начнутся 23 июля, - рассказали в департаменте.

Кроме того, впервые в истории мирового бильярда здесь состоится международный фиджитал-турнир среди студентов, где выступят восемь команд по два человека. Соревнование пройдет с 24 по 26 июля. Участникам предстоит сначала сыграть за виртуальными столами в компьютерном симуляторе, после чего продолжить на классическом бильярдном столе.