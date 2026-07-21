В Свердловской области за сутки затопило свыше 750 домов и участков

В зоне паводка находятся больше 3,6 тысячи территорий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области специалисты продолжают устранять последствия паводка. По данным МЧС на 21 июля, затоплены 3122 приусадебных участка, 521 жилой дом, три дачных, а также четыре участка автодорог и 10 низководных мостов.

- За сутки произошло затопление 22 жилых домов и 746 приусадебных участков. Произошло освобождение 45 жилых домов, 17 дачных домов, 350 приусадебных участков. Ограничено автотранспортное сообщение с 22 населенными пунктами (776 домов, 1758 человек), - рассказали в пресс-службе ведомства.

Жителям, пострадавшим от паводка, оказывается адресная помощь: им доставляют продукты, питьевую воду и лекарства. Кроме того, были организованы 12 лодочных перепав. Специалисты перевозят людей к месту работы и обратно.

Продолжается работа по обустройству насыпных дамб. Так, за прошедшие сутки специалисты провели отсыпку гребня Верх-Нейвинского малого пруда. На место привезли 28 кубометров грунта.

Отмечается, что в ближайшие дни на некоторых территориях ожидается небольшой подъем уровня воды. Службы продолжают мониторинг паводковой обстановки.