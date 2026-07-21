В Туринске уровень воды в реке Туре достиг опасной отметки

В Туринске подтоплены 46 приусадебных и придомовых участков. Фото: соцсети главы Туринска Владимира Моисеева

В Туринске 20 июля уровень воды в реке Туре поднялся на 11 сантиметров и достиг опасной отметки – 851 сантиметр. Причиной стали обильные осадки, прошедшие в регионе в этот день. Об этом рассказал глава Туринска Владимир Моисеев.

- Паводковая ситуация в Туринском МО остается напряженной, но контролируемой. Согласно данным МЧС, 20 июля уровень воды в реке достиг опасной отметки, что привело к расширению зоны подтопления. Вопрос на контроле администрации округа, - написал Владимир Моисеев в своих социальных сетях.

По последним данным, в Туринске подтоплены 46 приусадебных и придомовых участков. Несмотря на то, что эвакуация жителей пока не требуется, местные власти развернули пункт временного размещения на 100 человек. Он находится на улице Горького, 38.

Представители администрации регулярно совершают выезды на территории возможного подтопления для оценки ситуации. Проходят и встречи с жителями, в ходе которых гражданам рассказывают, как действовать при ухудшении паводковой обстановки.