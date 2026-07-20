Солисту Свердловской музкомедии присвоили звание заслуженного артиста России

Евгений Толстов получил признание. Фото: Свердловский театр музыкальной комедии

Президентом Владимиром Путиным 20 июля был подписан указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В списке числится актер театра Свердловской музыкальной комедии Евгений Толстов. Он получил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

- От всей души поздравляем артиста! Это не просто почетное звание, а итог долгих лет самоотверженного служения театру. Пусть каждая новая роль дарит вдохновение и радость, а сцена остается тем самым местом, куда сердце стремится снова и снова, - сообщают в пресс-службе Свердловского театра музыкальной комедии.

Евгений Толстов в 2003 году окончил Екатеринбургский театральный институт. Он учился на отделении в качестве актера музыкального театра.

Годом ранее Евгений Толстов завоевал главную театральную премию страны «Золотая маска». Он получил ее за роль Наполеона в постановке «Баядера». Успехи актера уже отмечал Минкульт России. глава ведомства Ольга Любимова отмечала плодотворный и многолетний труд артиста.