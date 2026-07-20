На Урале восстанавливают жилье и дороги после мощного паводка

Спецслужбы устраняют последствия мощного паводка на Среднем Урале. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Начиная с 20 июля в Свердловской области в зонах, освобожденных от паводка, начинаются восстановительные работы. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

По поручению главы региона Дениса Паслера на территориях работает министр строительства и развития инфраструктуры области Григорий Сурганов. Глава Минстроя объехал девять территорий. Среди них: Реж, Сухой Лог, Пышма, Байкалово, Талица, Камышлов, Ирбит. В том числе Камышловский и Ирбитский районы. Почти на всех территориях наблюдается освобождение от воды.

- На местах профильные и экстренные службы региона, муниципалитеты оперативно приступают к восстановительным работам на территориях. Помощь оказывают добровольцы, а также активно включаются жители территорий и предприятия, - рассказали в ведомстве.

В поселке Северный на помощь городским службам пришло местное предприятие. Так удалось предотвратить подтопление жилого дома на Карла Либкнехта.

Специалисты обследуют пострадавшие дома, оценивают ущерб от стихии. Из домов помогают вывозить имущество уральцев.

На трассе Серов – Североуральск – Ивдель восстанавливают размытые обочины.

На 55-м километре трассы Арамиль – Андреевка подрядчики ремонтируют дорогу. Объехать участок можно через М-5 «Урал». В Туринском районе ограничение действует на подъезде к деревне Казакова от Туринск - Урусово - Благовещенское - Кондрахино с 0 по 1 километр. На дороге Чекуново – Смычка с 0 по 2 километр. Объезд организован через поселок Смычка.

Профилактику от гепатита А ведут четырнадцать больниц. Вакцинацию могут пройти не только жители пострадавших от паводка участков. Прививки ставят сотрудникам служб, устраняющих последствия.