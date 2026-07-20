На Урале сын бизнесмена помог аферистам ограбить своего отца на 8 млн

Мошенники просили парня «задекларировать» ценности. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Заречном полицейские задержали четырех курьеров мошенников, похитивших восемь миллионов у бизнесмена из Богдановича. Преступление удалось раскрыть случайно, во время облавы на наркодельцов. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Жертвой аферистов стал 18-летний сын бизнесмена. Ему позвонили якобы от доставки маркетплейса. Семья ожидала посылку и не заподозрила опасность. Сын предпринимателя сообщил код из СМС. Затем ему позвонили якобы из Росфинмониторинга и ФСБ. Кроме того, свердловчанина запугали уголовным преследованием по статье за госизмену.

- На протяжении 11 часов сына бизнесмена держали на связи с аферистами, не давая ему опомниться. Затем под предлогом так называемого «онлайн-обыска» грабители требовали показать дом по видеосвязи. Обнаружив сейф, они убедили, «задекларировать» сбережения и передать их для проверки в «передвижную лабораторию». Парень забрал из сейфа родителей деньги, привез их из Богдановича в Заречный. Передал курьеру, будучи уверенным, что спасет семью от беды, - говорит Валерий Горелых.

Первым из схемы аферистов был схвачен 18-летний житель Березников Пермского края. Позже задержали его земляков. Как полагает следствие, они стали участниками преступной схемы.

Четырех фигурантов отправили в СИЗО. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Всех четырех фигурантов отправили в СИЗО Камышлова. Силовики изъяли деньги. Они отправлены на экспертизу. После чего средства вернут владельцу.