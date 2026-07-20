В Екатеринбург привезли мироточащую икону последнего русского императора

Святыня находится в Храме-на-Крови. Фото: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбург накануне была привезена икона Царя-Мученика Николая II. Святыня традиционно участвует в фестивале православной культуры «Царские дни». Об этом сообщает Екатеринбургская епархия.

Примечательно, что святой образ способен «плакать».

- Икона Государя мироточит с 1998 года — капельки миро проступают «бриллиантиками» на самой иконе и по рамке. Наиболее активное мироточение приходится на Царские и другие, связанные с памятью Николая II, даты, - сказано в сообщении.

Икону доставили в Храме-на-Крови. Она пробудет там на время Божественной литургии. К образу приложились сотрудники епархии. Икона находится в специальном киоте, который исключает внешнее воздействие.