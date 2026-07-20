На Средний Урал без ведома Россельхознадзора завезли 46 тонн овощей

Россельхознадзор не уведомляли о прибытии партии овощей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

17 июля из Казахстана на Средний Урал без уведомления уполномоченных органов завезли овощи. Груз весом в 46 тонн поступил в уральскую столицу. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

- Во время мониторинга базы данных установлено, что индивидуальным предпринимателем не предоставлена необходимая информация о прибытии груза. Он включал в себя 18 тонн белокочанной капусты, 18 тонн томатов, 10 тонн кабачков, - сказано в сообщении.

В том числе проверка показала отсутствие записей о завершении перевозки товара. Не было уведомления о поступлении подкарантинной продукции до места назначения. Так предприятие допустило нарушение фитосанитарных требований.

Свердловский Россельхознадзор объявил предпринимателю предостережение о недопустимости дальнейшего игнорирования нормативных актов.