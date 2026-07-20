УБРиР заключил соглашение о сотрудничестве с Карабашским городским округом

Фото: пресс-служба УБРиР

Глава Карабашского городского округа Павел Титов и президент банка УБРиР Алексей Долгов подписали соглашение о сотрудничестве. Выстраивание партнерских отношений между финансовой организацией и администрацией города началось в 2024 году с открытия дополнительного офиса банка на территории нового жилого комплекса по адресу ул. Шахтерская, 3. Соглашение между банком УБРиР и Карабашским городским округом нацелено на развитие территории и повышение качества финансовых и банковских услуг. Так, например, банк УБРиР готов предложить выгодные зарплатные проекты предприятиям и организациям округа.

- Заключив соглашение, мы заручились системной поддержкой крупнейшей банковской организации Уральского федерального округа. Мы на деле смогли убедиться, что Уральский банк реконструкции и развития вовлечен в наши социальные проекты и поддерживает наши городские мероприятия. Так, банк выступил одним из партнеров празднования Дня города и Дня металлурга, которые прошли 18 июля. На ближайшее время запланирована серия встреч специалистов банка с карабашцами всех возрастов, которые смогут повысить финансовую грамотность и обучиться навыкам противодействия финансовым мошенникам, — глава Карабашского городского округа Павел Титов.

Фото: пресс-служба УБРиР

Появление новых кредитных организаций на территории Карабаша способствует расширению доступности финансовых услуг, открывает дополнительные возможности для жителей и для бизнеса. Подписывая соглашение о сотрудничестве, президент банка Алексей Долгов поблагодарил администрацию городского округа за оказанное доверие и возможность совместной работы.

- Банк готов участвовать в решении актуальных инфраструктурных и социальных задач, в том числе с учетом нашего опыта в сфере развития финансовой грамотности. Для нас подписание соглашения с Карабашским городским округом — не рутинное событие. Мы видим, как меняется облик города, как диверсифицируется его экономика, улучшается социальная сфера и экологическая обстановка. Развивая присутствие в городе, мы сможем предложить помощь и поддержать активность тех тысяч карабашцев, которые засучив рукава, меняют жизнь города к лучшему, — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.