Свердловчанка едва не скончалась в кресле парикмахера после окрашивания волос

Свердловчанка ощутила недомогание во время окрашивания волос в салоне Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Обновление имиджа едва не стоило жизни жительнице Новоуральска. В апреле 2025 года Ольга обратилась к парикмахеру в Челябинске. Женщина захотела обновить цвет волос. Окрашивание обошлось ей в 25 625 рублей. Подробности сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Во время процедуры свердловчанке стало плохо. Приехавшие в парикмахерскую медики установили, что у нее развился отек Квинке. К тому моменту он уже перешел на лицо. Виной всему, химический состав краски.

- Женщине пришлось пройти долгий курс лечения: она наблюдалась у трихолога, аллерголога и дерматолога. Каждый подтвердил диагноз и назначил терапию. Также была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что окрашивание волос не могло считаться безопасным для Ольги, - сказано в сообщении.

Уточняется, что до процедуры никаких проблем с кожей головы и волосами не было. Поэтому таких последствий свердловчанка не ожидала.

По итогу суд встал на сторону посетительницы салона и частично удовлетворил иск. С индивидуального предпринимателя Васильевой Снежаны Игоревны взыскали стоимость процедуры 25 625 рублей. Неустойку в аналогичном размере. Расходы на лечение 5 600 рублей. В том числе компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей. Штраф за отказ решить вопрос в досудебном порядке.

В общей сложности сумма превысила 100 тысяч рублей. В инстанции напомнили, что в салонах необходимо требовать аллергопробу перед окрашиванием.