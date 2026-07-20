Уральские металлурги осваивают выпуск новой продукции

Фото: Дмитрий Бородай

ЕВРАЗ НТМК приступил к пусконаладочным работам на установке по производству электродного пека. Новый комплекс позволит комбинату ежегодно производить до 60 тыс. тонн продукции марок Б, Б1, В и В1, а также минимизировать воздействие на окружающую среду. Инвестиции в проект составили более 5 млрд рублей. Накануне Дня металлурга старт испытаниям дали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Электродный пек получают из каменноугольной смолы, образующейся при коксовании угля. Он необходим как связующее вещество для производства анодных масс в алюминиевой промышленности.

Вся технологическая цепочка объединена в единую замкнутую систему, которая исключает выбросы в атмосферу. В ходе реализации проекта выведено из эксплуатации устаревшее пекококсовое производство 1950-х годов, не соответствующее современным экологическим требованиям.

Фото: Дмитрий Бородай

- Новая установка по производству пека – важный этап в развитии продуктовой линейки ЕВРАЗ НТМК. Мы осваиваем выпуск востребованной рынком продукции и внедряем экологически безопасные технологии. Замкнутый цикл переработки позволяет исключить выбросы и повысить общую эффективность коксохимического передела комбината, – отметил Денис Новоженов.

- ЕВРАЗ НТМК - одно из передовых предприятий не только Нижнего Тагила, но и всей страны. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» комбинат реализует важные мероприятия и снижает экологическую нагрузку на город. Обновление коксохимического производства стало еще одним шагом на пути к совершенным и безопасным технологиям, - прокомментировал Владислав Пинаев.